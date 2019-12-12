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وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق منتدى الشباب (صور)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:58 م
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بوابة الفجر
احمد رفعت صديق
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تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صباح اليوم مطار شرم الشيخ الدولي، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة فى منتدى شباب العالم 2019 والذى سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وقام وزير الطيران بجولة تفقدية داخل صالات السفر والوصول بالمطار وتفقد جميع الاجراءات الامنية داخل وخارج المطار والاسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، كما تفقد الحقل الجوى والترمك وأطمأن على الخدمات المقدمه للمسافرين والكاونترات التى تم تخصيصها لإنهاء إجراءات السفر والوصول وأشاد سيادته بالجهود المبذولة التى تمت بالمطار لاظهاره بالشكل اللائق امام ضيوف مصر.

كما وجه بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين فى هذا الحدث الكبير الذى يستضيف شباب من مختلف دول العالم والذين لهم بصمات واضحة في مجتمعاتهم.

وأكد وزير الطيران ان جميع العاملين بالمطارات المصرية على قدر المسؤولية والثقة التامة للظهور بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر من جميع انحاء العالم وذلك خلال استضافة جمهورية مصر العربية لجميع الأحداث العالمية الهامة والفعاليات الكبرى.

رافق خلال الجولة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ الدولي.

ومن ناحيه أخرى استعد مطار القاهرة الجوى لاستقبال الوفود المشاركه فى المنتدى من خلال وضع لافتات مخصصه للحدث داخل صالات السفر والوصول وتخصيص فريق من العلاقات العامة والمحطة لاستقبال الساده الضيوف وكانونترات لإنهاء إجراءات سفرهم إلى مدينه السلام " شرم الشيخ" بكل سهوله ويسر.
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق منتدى الشباب (صور)
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق منتدى الشباب (صور)
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق منتدى الشباب (صور)
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق منتدى الشباب (صور)
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق منتدى الشباب (صور)
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق منتدى الشباب (صور)
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق منتدى الشباب (صور)
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق منتدى الشباب (صور)
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق منتدى الشباب (صور)
وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق منتدى الشباب (صور)
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الكلمات المفتاحية

وزير الطيران منتدى الشباب مطار شرم الشيخ أخبار مصر

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