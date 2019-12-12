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أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:49 م
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ايمن يونس
ايمن يونس
الفجر الرياضي
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أكد أيمن يونس لاعب نادي الزمالك السابق، اليوم، أن عملية إحباط المواهب الشابة أمر مرفوض تماماً خاصة واذا كان من نجوم معتزلين كرة القدم.

ونشر يونس في  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صباحكم خير، أصبحت أسهل وأرخص طريقة لأي لاعب معتزل إنه يطلع على أي شاشة يستفز النادي المنافس وجمهوره ويتطاول على لاعب معين ويهين مدرب، وبكده يبقى طلع رخصة إنه إعلامي مهم لناديه، بجد عيب".

وأضاف ردا على أحد المتابعين له بأنه يقصد بهذا الكلام أحمد بلال، مهاجم النادي الأهلي السابق: "مش بلال، أنا بتكلم عن ظاهرة بقلها فترة، مسببة مشكلات كثيرة".
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