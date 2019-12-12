الإفتاء: صوت المرأة ليس بعورة

ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر "فيسبوك"، جاء فيه: "هل يجوز للمرأة أن تعلم قراءة القرآن لغيرها في مكان يختلط فيه الرجال والنساء".



ومن ناحيته أوضح الشيخ عويضة عثمان، عضو إدارة الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر على "الفيسبوك"، أن صوت المرأة ليس بعورة، وتعليم المرأة الرجال والنساء القرآن ليس فيه شيىء، طالما تلتزم بالآداب.



ونوه بأن جلوس المرأة على مكتب، والرجل على مكتب في مجال العمل لا يعد اختلاطًا، معقبا: "الشارع مليان، والمواصلات االعامة بها رجال ونساء، ولو هنعتبره اختلاطا مش هنركب مواصلات"، مشددا على ضرورة أن يلتزم الجميع بالآداب كغض البصر.

