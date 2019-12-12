Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء: صوت المرأة ليس بعورة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:48 م
Advertisements
الإفتاء
الإفتاء
هدى عبدالرازق
Advertisements
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر "فيسبوك"، جاء فيه: "هل يجوز للمرأة أن تعلم قراءة القرآن لغيرها في مكان يختلط فيه الرجال والنساء".

ومن ناحيته أوضح الشيخ عويضة عثمان، عضو إدارة الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر على "الفيسبوك"، أن صوت المرأة ليس بعورة، وتعليم المرأة الرجال والنساء القرآن ليس فيه شيىء، طالما تلتزم بالآداب.

ونوه بأن جلوس المرأة على مكتب، والرجل على مكتب في مجال العمل لا يعد اختلاطًا، معقبا: "الشارع مليان، والمواصلات االعامة بها رجال ونساء، ولو هنعتبره اختلاطا مش هنركب مواصلات"، مشددا على ضرورة أن يلتزم الجميع بالآداب كغض البصر.
Advertisements

أخبار تهمك

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

خاص| كهربا بجوار التتش في انتظار إشارة الدخول للتوقيع مع الأهلي

منذ نصف ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 8 ساعات

الإصابة تضرب ثنائي الأهلي قبل موقعة حرس الحدود

منذ ساعة و نصف

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى ريال بيتيس

منذ 39 دقيقة

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ يوم

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status