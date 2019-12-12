السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطلين بتهمة الإتجار في المخدرات



وتضمنت أقوال شهود الإثبات بالقضية، أن معاون مباحث شرطة المقطم، حال مروره أبصر المتهمين، يستقلان دراجة نارية تسير عكس الاتجاه فقام بضبطهما وبتفتشيهما عثر بحوزة المتهم الأول سائق الدراجة على مبلغ مالى وبحوزة المتهم الثانى عدد لفافتين لنبات عشبى جاف وبتفتيش الدراجة النارية عثر بداخلها على حاوية بلاستيكية، بها عدد خمس وثمانين لفافة لنفس المادة المخدرة.



وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى حصيلته والدراجة النارية لتسهيل تجارتهما.



وتضمنت ملاحظات النيابة العامة، أن تقرير المعمل الكيماوى، ثبت أن المضبوطات لمخدر "5fluoro mdmb-pice" المدرج بقانون المخدرات.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة، كلا من أمير أشرف ومحمد طارق، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بالمقطم.وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة، أنهما في غضون 24 يوليو بدائرة قسم المقطم بمحافظة القاهرة، حاز المتهمان بقصد الاتجار مادة "5fluoro mdmb-pice" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.