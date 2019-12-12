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تعرف على موعد حفل جورج وسوف المقبل

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:52 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشر المطرب جورج وسوف، صورة جديدة له على حسابه الشخصي عبر موقع التواصيل الإجتماعي" فيسبوك"، مروجًا لحفله المقبل.

والصورة عبارة عن بوستر دعائي لحفلتة المقبلة يوم 25 من الشهر الجاري في مدينة الاذقية بسوريا، ضمن احتفاليات عيد رأس السنة.

نالت الصورة إعجاب الجماهير وجائت أبرز التعليقات من جانب المتابعين:" ممكن حفلة لأربيل يا سلطان الطرب"، وعلق آخر:"الله يعطيك الصحه والعافية".

يذكر أن آخر أعمال "سطان الطرب" الغنائية طرحه لأغنية "سكت الكلام"، عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، وحصدت ما يقرب من 5 مليون مشاهدة، وحققت نجاحا كبيرًا وانتشارًا واسعا.

أغنية "سكت الكلام" من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا، أما الكليب الخاص بها فيحمل إطارًا دراميًا مشوّقًا، ويظهر فيه إلى جانب جورج وسوف، النجم السوري عابد فهد الذي يلعب دور صديقه.

من ناحية آخرى قدم جورج وسوف ما يقرب من 25 البوم وعشرات الأغاني الفردية مثل" كلام الناس، حلف القمر، طبيب جراح، سهرت الليل، صياد الطيور، ملكة جمال الروح، حال الجريح.
تعرف على موعد حفل جورج وسوف المقبل
تعرف على موعد حفل جورج وسوف المقبل
تعرف على موعد حفل جورج وسوف المقبل
تعرف على موعد حفل جورج وسوف المقبل
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مصطفى فكيه حفلة جورج وسوف جورج وسوف اغانى جورج وسوف

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