قائد القوات البحرية الإيرانية ونظيره القطري يجريان مباحثات عسكرية في الدوحة

التقى قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي بنظيره القطري وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأفاد الموقع الاعلامي للقوة البحرية بالجيش الايراني الخميس، أن اللقاء جاء بعد مباحثات اجراها الادميرال خانزادي مع قائد كبار المسؤولين العسكريين في باكستان، والتي غادرها ليل الاربعاء متجها الى الدوحة. وأشار قائد بحرية الجيش في هذا اللقاء الى تسلّم ايران الرئاسة الدورية لمؤتمر قائدة القوات البحرية لدى الدول المطلة على المحيط الهندي (ايونز)؛ موجها دعوة الى القوة البحرية القطرية لتشارك بصفة مراقب في مناورة ايونز التي ستجري نهاية العام في شمال المحيط الهندي.

كما أشار بالتدريبات البحرية المشتركة التي تجري مرة واحد سنوياً بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وسلطنة عمان؛ مبيناً أن "أحد أهداف هذه التدريبات يكمن في الارتقاء بمستوى الانسجام وامكانية التنقل عند قوات بحرية البلدين، وتعزيز المستوى الأمني في الحدود المائية المشتركة وايضاً النهوض بمستوى التنسيق وتبادل الخبرات بينهما".

وتابع "نحن ندعو القوة البحرية في قطر بوصفها الدولة الصديقة والجارة للمشاركة في (هذه) التدريبات البحرية ايضا".

وفي معرض حديثه، فقد أشار الى "امكانيات التدريب الكبيرة وعالية المستوى لدى القوة البحرية الايرانية"، أكد الأدميرال خانزادي أن ضباط البحرية القطرية يتسطيعون الاستفادة من هذه الطاقات في رفع مستوى التدريبات لديهم، وايضاً تبادل الخبرات ذات الصلة مع الجانب الايراني.

من جانبه، أعرب قائد القوة البحرية القطرية عن ترحيبه بتواجد القطع البحرية الايرانية والقطرية في موانئ بعضهما الآخر؛ داعياً الى تبادل الخبرات والتعاون البحري بين البلدين. هذا وبحث الجانبان خلال اللقاء في الدوحة بشأن سبل تمديد الاتفاق البحري الموقع بينهما.