"جنايات قنا" تحيل أوراق 3 أشخاص للمفتي بتهمة قتل شقيقين

أحالت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراح، ومحمد حسني، وعلاء محمد، أوراق 3 أشخاص، شقيقين ونجل عمهم، إلى فضيلة المفتي، بتهمة قتل شقيقين، بمنطقة المعنى بقنا.



تعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2015 عندما وجهت نيابة قنا إلى "أحمد.م.أ.ح"، وشقيقه "علاء.م.أ.ح"، ونجل عمهم "حماده.ع.أ.م" و"النعمان.ح.ع"، و"فاطمة.أ.ح"، مقيمين بقرية السمطا مركز دشنا، شمالي قنا، تهمة قتل القاضي رجب أحمد، وشقيقه عبدالرحمن، باستخدام سلاح ناري في منطقة المعنى بقنا.



وكشف التحريات أن المتهمين ارتكبو الواقعة بسبب نزاعات على قطعة أرض، فأخذو سلاح ناري وقتلو المجني عليهما وفرو هاربين، تم ضبطهم ومن ثم محاكمة الأول والثاني والثالث بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي.



وتم إحالة القضية برقم 3342 لعام 2016 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 754 لعام 2016 كلي قنا.

