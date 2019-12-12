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بعد الطقس السيء.. سيولة مرورية بنفقي العروبة والثورة وصلاح سالم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:26 م
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النفق
النفق
إسماعيل منطاوي
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شهد نفقا العروبة والثورة وطريق صلاح سالم، منذ قليل، سيولة مرورية، بعد تساقط الأمطار عليه، وسوء الأحوال الجوية التي اجتاحت البلاد منذ الصباح الباكر.

وتمركزت معدات شفط مياه الأمطار داخل الأنفاق، تحسبًا لتجمع مياه الأمطار وإعاقة الحركة المرورية، والعمل على شفطها سريعًا.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى رفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه.

وشدد على كافة المسئولين التنفيذيين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بلاعات الامطار للتأكد من قيامها بتصريف أية كمية متوقعة من الأمطار.
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