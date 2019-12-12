مؤشرسوق دبى المالى يربح 10.1 نقطة بمستهل تعاملات اليوم





سوق دبى المالى





إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وارتفع مؤشرالسوق الرئيسي بنسبة 0.38% رابحا 10.18 نقطة ليصل إلى مستوى 2723.75 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والعقارات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 20.5 مليون سهم محققة ما قيمته 38.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 430 صفقة لعدد 24 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم.





وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، فقد ارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.80%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.75%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.65%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.06%.