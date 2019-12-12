بإجمالي مليار و697 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتابع العمل بمشروعات سمالوط





واطلع المحافظ على نسب تنفيذ المشروع، الذي يتكون من 32 كوبري، تشمل كوبري أعلي نهر النيل وكوبري أعلي السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى 16 نفق علي الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وكذلك عدد 2 بربخ على المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم.



استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول محور سمالوط والذي يعد أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة، حيث سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة - أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 26 كم وعرض 21 متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.450 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.



ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لخطة تنفيذ وانهاء الاعمال الخاصة بالمحور، مؤكدًا أن محور سمالوط هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المزيد من المستثمرين، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.



كما تابع المحافظ -ترافقه دكتورة أمنية رجب، وكيلة وزارة الصحة الأعمال الإنشائية- مستشفى سمالوط النموذجي، حيث بلغت نسب تنفيذ المشروع 93% لتكون المستشفى بذلك جاهزة للافتتاح مطلع العام المقبل 2020 لتقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين على أعلى مستوى.



وقدمت دكتورة أمنية رجب، وكيلة وزارة الصحة، شرحًا تفصيليًا حول اقسام المستشفى والتي تقام على مساحة تقدر بـ8490 م2 وتصل التكلفة الاجمالية لها 247.76 مليون جنيه، كما تضم دور ارضى، 4 ادوار علوية تحوى(قسم للاستقبال والطوارئ ـ قسم للأشعة ـ 14 عيادة خارجية ـ 2 صيدلية ـ 4 معامل ـ 40 ماكينة غسيل كلوى ـ 4 غرف للعمليات ـ 11 غرفة للعناية المركزة ـ 20 حضانة للمبتسرين بالإضافة الى خدمات معاونة)، ودور يضم مدرسة للتمريض تحوى (6 فصول ـ 2 غرفة مدرسين ـ معمل ـ مكتبةـ قاعة اجتماعات ـ كافتيريا).



كما تفقد المحافظ خلال جولته مستشفى جراحات اليوم الواحد بعرب الزينة بحى شرق سمالوط، حيث تابع المحافظ يرافقه كل من وكيل وزارة الصحة ودكتور ماجد محروس مدير المستشفى سير العمل داخل عددًا من أقسام المستشفى شملت ( العمليات، وحدة الغسيل الكلوي، وحدة PCR، غرف الأشعة، قسم الجراحة، العناية المركزة، وحدة المعامل)، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من اهالى المحافظة ومعرفة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية من علاج ومستلزمات طبية لتوفيرها ضمانًا لتقديم خدمة تليق بالمواطن.



والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المستشفي للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة واستمع الى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورا، مطالبًا ً بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وانتقاء الكوادر الطبية المناسبة في مواقعها ورفع كفاءة الفريق الطبي من خلال التدريب والتعليم الطبي المستمر، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، جولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية والقطاعات الخدمية بمركز سمالوط، وذلك في أولى جولاته للمتابعة الميدانية للمشاريع بمراكز المحافظة.وبدأ المحافظ جولته، بتفقد أعمال إنشاء محور سمالوط الحر على النيل يرافقه المهندس بهاء محمد مدير الهيئة العامة الطرق بالمنيا، والمهندس محمد كمال مدير المشروع والمهندس ناجى محمد بدوى مدير مديرية الطرق بالمنيا.