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برودة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر تكشف من طقس الـ72 ساعة المقبلة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:10 م
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الأرصاد
الأرصاد
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كشفت الأرصاد، عن حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة، من بينهم اليوم الخميس، إضافة إلى يومي الجمعة والسبت المقبلين، وسط ترقب كبير من قبل المواطنين.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة: "ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أغلب أنحاء البلاد.

الأرصاد: سقوط أمطار

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية شديدة على بعض المناطق، والمدن، داخل جمهورية مصر العربية.

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

وأردفت الهيئة في بيانها، أن هناك نشاط ملحوظ للرياح، على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحبة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسط على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء.


و تنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة
 
الوجه البحري والقاهرة العظمى 19 والصغرى 13، السواحل الشمالية الغربية 18 - 14، السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 - 15، جنوب سيناء والغردقة  21 - 17، شمال الصعيد 20 - 11، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 - 13.

حالة طقس السبت ودرجات الحرارة:-

من المتوقع، بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقساً معتدلاً شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسط على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتنشط الرياح شمالاً على البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتكون درجات الحرارة على النحو التالي

وتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 18 درجة نهاراً و14 ليلاً، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20-15، الوجه البحري والقاهرة 19-13، جنوب سيناء والغردقة 22-17، شمال الصعيد 20-11.









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