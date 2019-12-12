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محافظ القاهرة يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار بأحياء العاصمة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:15 م
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المحافظ
المحافظ
إسماعيل منطاوي
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 تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدة مناطق بأحياء القاهرة، لمتابعة أعمال رفع تجمعات المياه الناتجة عن الامطار المتوسطة التي تعرضت لها القاهرة صباح اليوم.

وشدد محافظ القاهرة، على جميع رؤساء الأحياء بالتواجد في شوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ لتنفيذ خطة المحافظة فى مواجهة أثار الأمطار .

وأشار المحافظ إلى أن الشفاطات المتوافرة بالأحياء تحركت لازالة اى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري، بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع مما ساعد على انسياب الحركة المرورية.

وأثناء جولة المحافظ لاحظ وجود تجمعات للمياه فى منزل كوبرى الملك خالد (اتجاه المقطم) وعلى الفور تم استدعاء المعدات وازالة تراكمات المياه على الفور .
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