أكاديمية الأزهر تنظم رحلة للأئمة الوافدين للتعريف بحضارة مصر وتاريخها العريق

نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، رحلة سياحية وتعريفية إلى أهرامات الجيزة لعدد 76 من الأئمة الوافدين المتدربين بالأكاديمية، من دول: روسيا، الهند، الصين، ماليزيا، إندونيسيا، بورما، كازاخستان، نيجيريا، السودان، الكونغو، سلوفينيا.



وقال الدكتور محمد عيسى، رئيس الأكاديمية، إنَّ هذه الرحلة السياحية تأتى في إطار دعم حركة السياحة والاقتصاد المصري، والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والسلام، وترسيخًا لقيم التنوع واختلاف الثقافات، والتعريف بحضارة مصر وتاريخها العريق، وذلك وفق برنامج ترفيهي وتثقيفي تسعى الأكاديمية لتنفيذه بجانب البرنامج العلمي والأكاديمي الخاص بالمتدربين.



من جانبهم، أبدى الأئمة والوعاظ الوافدين إعجابهم الشديد بآثار مصر وحضارتها العريقة، التي تعد من أعظم الحضارات التي قامت عبر العصور ولا تزال آثارها شامخة حتى الآن، معربين عن تقديرهم لدور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة، مؤكدين أنَّهم سيعملون على نشر الفكر الأزهري المعتدل وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإحياء قيمة التآلف والتسامح التي تعلموها بالأكاديمية في بلادهم.