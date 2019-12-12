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سيدة تقتحم موقع إصلاحات كوبري بني سويف بسيارتها وتصيب عاملا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:08 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أقتحمت سيارة ملاكي، تقودها مندوبة شركة أدوية، موقع أعمال الإصلاحات الجارية بكوبري بني سويف العلوي، ما أدى لإصابة "عامل" أثناء قيامه بعمله في بالموقع، بمطلع كوبري بني سويف العلوي على النيل من الناحية الشرقية.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: العامل ويدعى "ياسر.ه.ح" 23 سنة، ومقيم بمحافظة قنا مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"مروة.م.ه" 35 سنة، مندوبة شركة أدوية مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمن وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وشهد كوبري بني سويف العلوي، منذ يومين، والذي يربط بين الشرق والغرب بمدينة بني سويف على ضفتي نهر النيل، هبوطًا أرضيًا مفاجئا محدود في البلاطة العلوية بمطلع كوبري بني سويف العلوي على النيل من الناحية الشرقية وتم غلق الاتجاه الذي شهد الهبوط المفاجئ والذي يسلكه القادم من منطقة شرق النيل إلى مدينة بني سويف.
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