وزير القوى العاملة يهنئ ماجدة هجرس لتوليها رئاسة جامعة قناة السويس

أناب وزير القوى العاملة محمد سعفان مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد بتقديم التهنئة إلى الدكتورة ماجدة هجرس بمناسبة توليها رئاسة جامعة قناة السويس خلفا للدكتور طارق راشد رحمي والذي تم اختياره محافظا لمحافظة الغربية.





وقد استقبلت الدكتورة رئيسة الجامعة مدير المديرية بمكتبها، حيث تم ابلاغها بتهنئة الوزير وحرصه على التعاون والتواصل الدائم مع الجامعات لإيمانه الشديد بأنها تعتبر منارة العلم لقيادة الأمم إلى التطور والرقي بقدرة علمائها على حل مشكلات المجتمع.



