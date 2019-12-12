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وزير القوى العاملة يهنئ ماجدة هجرس لتوليها رئاسة جامعة قناة السويس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:01 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أناب وزير القوى العاملة محمد سعفان مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد بتقديم التهنئة إلى الدكتورة ماجدة هجرس بمناسبة توليها رئاسة جامعة قناة السويس خلفا للدكتور طارق راشد رحمي والذي تم اختياره محافظا لمحافظة الغربية.

وقد استقبلت الدكتورة رئيسة الجامعة مدير المديرية بمكتبها، حيث تم ابلاغها بتهنئة الوزير وحرصه على التعاون والتواصل الدائم مع الجامعات لإيمانه الشديد بأنها تعتبر منارة العلم لقيادة الأمم إلى التطور والرقي بقدرة علمائها على حل مشكلات المجتمع.

وتم خلال تقديم التهنئة بحث سبل التعاون بين الجامعة والمديرية خلال الفترة القادمة والتي تشهد تفعيل عدد من البروتوكولات الموقعة بين الجانبين وعلى رأسها بروتوكول التعاون في مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والذي وقعه الوزير مع رئيس الجامعة الأسبق، حيث من المقرر أن يتم عقد أول ملتقى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال خلال الأسبوع القادم ويفتتحه الوزير بحضور محافظ الإسماعيلية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وعمداء كليات جامعة قناة السويس ، فضلا عن قيادات التربية والتعليم ، والتعليم الفني وعدد من نواب البرلمان بالإسماعيلية.
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