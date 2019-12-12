أستاذ علوم سياسية: تكريم المرأة المصرية في عهد السيسي أصبح مثال لغيرها من الدول

ثمن الدكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية، محتوى موضوعات منتدى أسوان للسلام والتنمية بأسوان، حيث أن القارة الأفريقية منذ 2013 ترى أن المرأة الأفريقية هى الفئة الملهمة في القارة الأفريقية.





وأشار "رزق"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مصر تدرك قيمة المرأة المصرية وما قامت به منذ 2011، وتحملها الأعباء الاقتصادية، مضيفا أن المرأة المصرية من النماذج القليلة في العالم التي تتحمل الأعباء والضغوط.



