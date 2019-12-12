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حورية فرغلي تتلقى التهاني على فيلمها "إستدعاء ولي عمرو"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:55 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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حورية فرغلي تتلقي التهاني عن فيلمها "إستدعاء ولي عمرو". تتلقى الفنانه حورية فرغلي العديد من الاتصالات لتهنئتها عن فيلمها الجديد "إستدعاء ولي عمرو" منذ طرحه بـ دور العرض السينمائي.

كما أنها تمنت حضور إفتتاح الفيلم و متابعته في دور العرض السينمائي مع جمهورها، وذلك لسفرها إلي لندن بأجازة لمتابعه الخيول الخاصة بها منعها من ذلك.

تدور احداث العمل حول طفل اسمه عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته سارة، التي طلبت منه استعادة ذكريات حبهم عن طريق تجميع طلاب فصلهم في مرحلة الثانوية العامة.

"استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلى، محمد عز، محمد لطفى، صبرى فواز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال"، ندي بهجت وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.

ويذكر أن آخر أعمالها مسلسل "مملكه الغجر" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وضمن ابطال العمل "حورية فرغلي، فيفي عبده، وعزة مجاهد، وميار الغيطي، سامح السريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، غفران محمد، ومن تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد.
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