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من داخل الحرم المكي.. سعد الصغير يوجه رسالة للراحل شعبان عبد الرحيم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:56 م
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شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
هبة أحمد
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أعلن الفنان سعد الصغير، عن أدائه لمناسك العمرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث قام "سعد" بنشر مقطع فيديو جديد له خلال تواجده في الحرم المكي، ووجه من خلاله كلمه لصديقه الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث قال "سعد" في الفيديو: "شعبان عبد الرحيم ربنا يرحمك ويغفرلك يا أطيب قلب، وقفت جمب ناس كتير، وأنا أول واحد وقفت جمبي، مكنش حد يعرفني، ربنا يرحمك ويغفرلك يا رب".

وعلق "سعد" على الفيديو قائلاً :" عم شعبان عبد الرحيم ربنا يرحمك ويغفرلك يا وزير الحنيه ياطيب يا ابسط حد في الدنيا انهاردا وأنا بعمل عمرة فضلت ادعيلك والله إحنا وكل الناس اللي معايا".

وتابع "سعد" قائلاً: "وأنا مقدرش أنساك ولا أقدر انت عملت معايا أي، وعارف انت كنت بتحبني قد أي، ربنا يرحمك ياعم شعبان يارب وانت في أحسن مكان في العالم دلوقتي"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

يُشار أن شعبان عبد الرحيم رحل رحل عن عالمنا يوم٣ ديسمبر الماضي، عن عمر ناهز٦٢ ، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

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