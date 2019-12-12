غدا.. محافظ القاهرة يشهد قافلة "عنيك في عنينا" بحي الأسمرات

يشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، غدا، القافلة الطبية التي تنظمها مبادرة عنيك فى عنينا لمكافحة مسببات العمى بحي الأسمرات برعاية مجلس الوزراء وتنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركة إوركيديا للصناعات الدوائية.



وقال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن قافلة حي الأسمرات تأتى استكمالا لمشوار مبادرة عنيك فى عنينا فى مكافحة مسببات العمى والتى تهدف إلى الوصول إلى جميع المناطق فى مصر منذ انطلاقها العام الماضي، وحتى نهاية عام 2020، حيث استطاعت المبادرة إجراء قوافلها أمتداد من محافظات الصعيد وحتى محافظات الوجة البحرى وصولا إلى المناطق الحدودية.



وأضافت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي للمبادرة أن قافلة حي الاسمرات ستبدأ عملها فى الساعة الحادية عشر صباح غدا الجمعة بمدرسة تحيا مصر بحى الأسمرات، مضيفا أن توقيع الكشف والعلاج واجراء العمليات سيتم بالمجان للأسر الغير قادرة والمستحقة من خلال الأبحاث الأجتماعية والميدانية التى يجريها قسم الأبحاث الميدانية بالمؤسسة.