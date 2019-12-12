الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، لقاءً بعنوان "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"، بمقر الهيئة بالنزهة الجديدة.





بحضور الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب ممثلًا عن المجلس القومي للمرأة، وأعضاء المنتدى المصري للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.





وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "إن اهتمام الهيئة بالأشخاص ذوي الإعاقة ينطلق من رسالتها وإيمانها العميق بالمساواة، وبأهمية دمج كل هذه الفئات في المجتمع، وتمكينهم من عيش حياة طبيعية، واتباع المنهج الحقوقي الذي تناول قضية الإعاقة على أنها قضية حقوق إنسان"، مضيفًا "أن وجود تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة من شأنه أن يساعد في توفير حياة أفضل لهم"، مؤكدًا "أن الهيئة تسعى دائمًا لتطوير عملها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية في التعاطي مع قضايا الإعاقة".



