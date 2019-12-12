Advertisements
Advertisements
Advertisements

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، لقاءً بعنوان "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"، بمقر الهيئة بالنزهة الجديدة. 

بحضور الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب ممثلًا عن المجلس القومي للمرأة، وأعضاء المنتدى المصري للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "إن اهتمام الهيئة بالأشخاص ذوي الإعاقة ينطلق من رسالتها وإيمانها العميق بالمساواة، وبأهمية دمج كل هذه الفئات في المجتمع، وتمكينهم من عيش حياة طبيعية، واتباع المنهج الحقوقي الذي تناول قضية الإعاقة على أنها قضية حقوق إنسان"، مضيفًا "أن وجود تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة من شأنه أن يساعد في توفير حياة أفضل لهم"، مؤكدًا "أن الهيئة تسعى دائمًا لتطوير عملها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية في التعاطي مع قضايا الإعاقة".

حضر اللقاء عدد من المسئولين الحكوميين وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين وممثلين لجمعيات ومؤسسات مهتمة بقضايا الإعاقة.
الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"
الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"
الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"
الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"
الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"
الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

ليفربول يستعد لضم أول صفقاته الشتوية

منذ 38 دقيقة

الإصابة تضرب ثنائي الأهلي قبل موقعة حرس الحدود

منذ 43 دقيقة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

منذ ساعة و 13 دقيقة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر سعيد للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

منذ أقل من ساعتين

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار في برشلونة قبل موقعة ريال سوسيداد

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status