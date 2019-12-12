حملات نظافة متفرقة بالزقازيق لإزالة آثار الأمطار والحفاظ على نظافة المدينة

انطلقت حملة نظافة اليوم الخميس بقيادة نائب رئيس مركز الزقازيق ومدير إدارة تحسين البيئة مركز ورجال تحسين البيئة بمعدات رئاسة المركز من سيارات شفط المياه، حيث اتجهت الحملة إلى طريق الزقازيق – ميت غمر لإزالة آثار الأمطار التي حدثت منذ قليل.



ووجه اللواء ضياء الدين ابوالعزم رئيس المركز تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعامل مع مياه الأمطار وتسليك بالوعات تصريف مياه الأمطار لعدم تراكمها فى الشوارع حتى لا تتسبب فى غلقها وتعطل مصالح المواطنين.



تجدر الإشارة إلى أن حملات النظافة مازالت مستمرة في جميع مداخل ومخارج مدينة الزقازيق تحسبا لسقوط أمطار آخرى.