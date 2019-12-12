مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.03% بمستهل التعاملات





سوق البحرين المالي





إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحا 0.47 نقطة ليصل إلى مستوى 1555.63 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى الخدمات والبنوك التجارية ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 157.8 ألف سهم بقيمة 62.9 ألف دينار .







