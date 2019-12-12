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مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.03% بمستهل التعاملات
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:47 م
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالي
إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحا 0.47 نقطة ليصل إلى مستوى 1555.63 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى الخدمات والبنوك التجارية ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 157.8 ألف سهم بقيمة 62.9 ألف دينار .
وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.89% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%.
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