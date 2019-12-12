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بحضور سيدة جامبيا الأولى .. افتتاح مستشفى دار القمة بطنطا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:46 م
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بوابة الفجر
الفجر
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افتتحت اليوم السيدة فاتوماته بارو السيدة الأولى لدولة جامبيا  مستشفى دار القمة بمدينة طنطا وذلك بحضور وفد من كبار رجال دولة جامبيا على رأسها وزيرة الصحة .

وأكدت فاتوماته بارو  إن حضورها اليوم لحضور افتتاح أكبر صرح طبي متخصص  فى منطقة الدلتا جعلها تشعر بالسعادة  لما تحتويه المستشفى على أفضل وسائل التكنولوجيا  الحديثة فى مجال العلاج نظرا كما اقنت على العلاقات القوية التى تربط مصر بجامبيا  فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي  ونقلت بارو تحية وتقدير الرئيس أداما  بارو رئيس دولة جامبيا  لمصر قيادة وشعبا 

وأكد السفير حاتم رسلان  أن  العلاقات المصرية الجمباوية  ازدات  بريقا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي  الذي وضع افريقيا على رأس اهتماته  

وأشارت الدكتورة داليا رسلان إلى أن هذا الصرح العظيم أقيم خصيصا ليقدم أفضل أنواع الخدمة العلاجية لأبناء الدلتا بشكل عام 

وحضر الافتتاح عدد من رجال السياسة وعمداء كليات الطب  ونواب البرلمان وقيادات محافظة الغربية  ووكلاء الوزارة بالمحافظة .


بحضور سيدة جامبيا الأولى .. افتتاح مستشفى دار القمة بطنطا
بحضور سيدة جامبيا الأولى .. افتتاح مستشفى دار القمة بطنطا
بحضور سيدة جامبيا الأولى .. افتتاح مستشفى دار القمة بطنطا
بحضور سيدة جامبيا الأولى .. افتتاح مستشفى دار القمة بطنطا
بحضور سيدة جامبيا الأولى .. افتتاح مستشفى دار القمة بطنطا
بحضور سيدة جامبيا الأولى .. افتتاح مستشفى دار القمة بطنطا
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