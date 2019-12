حصاد 2019.. IMDb تعلن عن أفضل 10 أفلام ومسلسلات تلفزيونية خلال العام

كشف موقع تقييم الأفلام العالمي IMDb، عن أفضل 10 أفلام والمسلسلات تليفزيونية لعام 2019، ويقوم موقع IMDb بتحديد قائمته الخاصة بالأفلام الأكثر شعبية من خلال مشاهدات الصفحات الفعلية لأكثر من 200 مليون زائر شهريًا لـ IMDb.





هذه البيانات مستمدة من تصنيفات الأفلام والمسلسلات من IMDbPro، والتي يتم تحديثها أسبوعيًا على مدار العام، وفقًا للموقع.





أفضل 10 أفلام لعام 2019





1- Joker

2- Once Upon a Time in Hollywood

3- Avengers: Endgame

4- Captain Marvel

5- It Chapter Two

6- The Lion King

7- Spider-Man: Far from Home

8- Alita: Battle Angel

9- Aladdin

10- Us









أفضل 10 مسلسلات تلفزيونية لعام 2019





1- Game of Thrones

2- Chernobyl

3- Stranger Things

4- The Umbrella Academy

5- The Boys

6- Black Mirror

7- The Walking Dead

8- Peaky Blinders

9- Sex Education

10- You









أكثر الأفلام المتوقعة لعام 2020





1- Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

2- Sonic the Hedgehog

3- Top Gun: Maverick

4- No Time to Die

5- Black Widow

6- Mulan

7- Wonder Woman 1984

8- Dune

9- The King's Man

10- Fast & Furious 9









أكثر المسلسلات التلفزيونية الجديدة المتوقعة لعام 2020





1- Star Trek: Picard

2- The Falcon and the Winter Soldier

3- The New Pope

4- The Walking Dead: World Beyond

5- Snowpiercer

6- The Stand

7- The Outsider

8- Stargirl

9- Hunters

10- Katy Keene