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هشام خرما يحيي حفلا في ساقية الصاوي.. الليلة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:35 م
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هاشم خرما
هاشم خرما
أحمد رمضان متولي
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يحيي اليوم، الموسيقار هشام خرما، حفلا موسيقيا على مسرح الحكمة بساقية الصاوي، الساعة الثامنة مساءًا.

ومن المتوقع أن يضفى "خرما" على الحفل جوا من السحر والجمال، من خلال موسيقاه الجديدة من نوعها، والتى تمزج بين الآلات الموسيقية الغربية والشرقية.

 وسوف يقدم فى الحفل عددا من مقطوعاته المتميزة، والتى من بينها "كن وسهلة وبسيطة واليقين ".

 ومن ناحية أخرى مازال فيديو كليب "حلق معى" أحدث اعمال هشام خرما والمطربة ميريل مختار مستمرا فى تحقيق النجاح على اليوتيوب ويقترب الآن من 4 مليون مشاهدة بعد أن طرحته شركة "جاما ميوزيك" منذ 15 يوما.
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