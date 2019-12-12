عمرو سعد يروي تفاصيل أحد مشاهده في فيلم "مولانا"

يحرص الفنان عمرو سعد، على التواصل مع محبيه بشكل دائم، ومشاركتهم صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر عمرو مقطع فيديو من فيلم "مولانا"، وعلق على الفيديو قائلاً :" مشهد جرئ من فيلم مولانا".



وتابع عمرو قائلاً: "حكايتي مع الفيلم ده كبيرة أولها كان رفض وتردد،وبعدين قناعة إنه حاجة مهمة وخطيرة محتاجها الناس وواجب تجاه الدين والمبادئ بتاعتنا وبلدنا وبعده".



وأضاف عمرو قائلا: "جهد كبير من كل اللي اشتغلوا وفكروا ثم أزمات منع من دول كتير ثم نجاح كبير وجوائز مهمة ومقالات من نقاد عالميين وعرب وفي هوليود إعجاب من رابطة الجولدن جلوب وتصفيق لمده طويله وتكريم من اكبر حكام في الأوسكار الأمريكي لدرجة انهم طلبوا مني البقاء في أمريكا وتقديمي لاحد الشركات الكبري ورسائل من ناس في كل مكان للفيلم، ولسه الحكاية ما انتهتش وليها باقي مهم هاكمل ليكم الحكايه بعدين لأن الفيلم اللي كنت طموح في ترجمته لكل اللغات في العالم واللي لسه لم يعرض بعد في المحطات المصرية حتي الآن ".



مشاركة عمرو سعد في فيلم "حملة فرعون"



ومن ناحية أخري، يُشار أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد السينمائية، هو فيلم "حملة فرعون"، الذى عرض بالسنيمات في ماراثون عيد الفطر الماضي،والفيلم مقتبس من الفيلم الياباني الساموراي السبعة، وهو بطولة عمرو سعد،روبي، محمود عبد المغني، مايك تايسون،محمد لطفي، حمدي الميرغني،رامز أمير،و من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف كريم حسن بشير، وإنتاج محمد السبكي.



مشاركة عمرو سعد في مسلسل "بركة"



والجدير بالذكر أنَّ الفنان عمرو سعد خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل" بركة"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا ، والمسلسل من ﺗﺄﻟيف محمد الشواف، وﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم، بطولة عمرو سعد، إنعام سالوسة، هالة صدقي، أحلام الجيرتلي، محمد لطفي، هنادى مهنى، محمد لطفى، كمال أبو ريه، سميرة عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة.



