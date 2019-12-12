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نانسي عجرم والعسيلي يستعدان لحفل الجامعة الألمانية السبت المقبل

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:28 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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 في واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم والمطرب محمود العسيلي لإحياء حفل خيري كبير داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة يوم السبت المقبل 14 ديسمبر.

وتصل النجمة "نانسي" عجرم إلى القاهرة يوم الجمعة وذلك للقيام بالعديد من البروفات الخاصة بالحفل الذي تقدم فيه العديد من المفاجآت لجمهورها، كما يشارك في الحفل أيضا النجم محمود العسيلي الذي يقوم بغناء العديد من أشهر أغانيه للجمهور.


ومن المقرر أن تفتح بوابات الحفل للجمهور في الساعة الرابعة والنصف عصرا وتقوم بختامه النجمة نانسي عجرم بصعودها إلى مسرح الحفل في الساعة التاسعة مساء.


الحفل ينظمه هاي ويف لأحمد غانم ومحمد غانم ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير نظرا لنفاد معظم تذاكر الحفل الذي تتراوح فئاتها ما بين regular 350 وVIP 1500.

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