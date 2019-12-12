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قطع الكهرباء عن مدينة بني سويف السبت المقبل
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:34 م
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احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السكنية والخدمية بمدينة بني سويف، هي: ترعة البوصة وحتى الطريق الدائري، وخاتم المرسلين، وخلف مدرسة خاتم المرسلين بشارع عبد السلام عارف، وذلك يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري، بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، لعمل صيانة بمغذي خاتم المرسلين الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.
وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن قطاع الكهرباء يتقدم باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة إتخاذ التدابيراللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة، منوهًا أنه "حال حدوث تغيرات في الطقس أو تقلبات جوية" فسيتم تأجيل أعمال الصيانة لموعد آخر يحدد فيما بعد.
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