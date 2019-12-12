قطع الكهرباء عن مدينة بني سويف السبت المقبل

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السكنية والخدمية بمدينة بني سويف، هي: ترعة البوصة وحتى الطريق الدائري، وخاتم المرسلين، وخلف مدرسة خاتم المرسلين بشارع عبد السلام عارف، وذلك يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري، بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، لعمل صيانة بمغذي خاتم المرسلين الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.



