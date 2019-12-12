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خبر سار في برشلونة قبل موقعة ريال سوسيداد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:31 م
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برشلونة وريال سوسيداد
برشلونة وريال سوسيداد
علي نبوي
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تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة خبرًا سعيدًا قبل مواجهة الفريق الكتالوني المقبلة أمام ريال سوسيداد.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال سوسيداد يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن ثنائي الفريق الكتالوني أصبح جاهزًا للمشاركة أمام ريال سوسيداد بعد التعافي من الإصابة.

وأفادت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن الثنائي جوردي ألبا وسيميدو حاهزان لموقعة سوسيداد بعدما التعافي من الإصابة والمشاركة في مران الفريق الكتالوني بشكل طبيعي.

وأضافت الصحيفة بأنه من المتوقع أن يعتمد المدرب فالفيردي عليهما في تشكيل الفريق الكتالوني وتجهيزهما للكلاسيكو المقرر لها يوم ١٨ من شهر ديسمبر الجاري.
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الكلمات المفتاحية

مبارايات الدوري الاسباني برشلونة وريال سوسيداد الدوري الاسباني

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