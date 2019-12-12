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عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:32 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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اشتكى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام أزارو بالتوجه إلى خالد محمود ، طبيب الفريق، واشتكى له من شعوره بآلام في العضلة الضامة، من جانبه قام خالد محمود بوضع كمادات ثلج على العضلة الضامة للاعب للتخلص من الآلام.

وكان أزارو، شارك في فوز فريقه أمس على وادي دجلة، بثلاثية دون رد، دون خلالها الهدف الثاني، بالمباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم، مباشرةً دون راحة، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري العام.

وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطالب فايلر من لاعبي فريقه غلق صفحة الفوز أمس على وادي دجلة بثلاثية نظيفة والتركيز في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات بعد مواجهة وادي دجلة بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس ومواجهة حرس الحدود المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز
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