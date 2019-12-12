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منشأة القناطر التعليمية بالجيزة ترفض تطبيق قرار وزير المالية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:24 م
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أرشيفية
أرشيفية
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استغاثت بعض مدارس إدارة منشاة القناطر التعليمية من عدم تطبيق قرار وزير المالية لتطبيق الحد الادنى للأجور. 

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تلقى تقرير متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات الإدارية الحكومية، الذي صدر قرارا بتنفيذه اعتبارا من أول يوليو 2019 وأكد على مديري الحسابات والمدير المالي بكل هيئة وكل مؤسسة بمتابعته في التطبيق إلا أن إدارة منشأة القناطر التعليمية بالجيزة لم تجد من يتابعها ولم تطبق قرار وزيري المالية والتربية والتعليم، حيث قامت الإدارة بإعطاء بعض مدارسها لشهر نوفمبر رواتبها على قديمه دون زيادة وحتى اليوم لم يُنظر إليهم نهائيًا.

وقال معلمي هؤلاء المدارس إن إدارات مصر التعليمية بأجمعها قامت بصرف زيادة الحد الأدنى بأثر رجعي من يوليو حتى نوفمبر لكن منشأة القناطر التعليمية توحي بأننا نعمل في دولة خلاف من قاموا بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإعطاء كل زي حقٍ حقهـ متسائلين "لماذا كل هذا الإضطهاد من الإدارة التعليمية بمنشأة القناطر ولماذا لم تقم الإدارة بإعطاء فروق المرتبات لموظفي الإدارة، أين وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة من كل ما يحدث سوآء بإدارة منشأة القناطر أو غيرها؟ أين مستحقات البسطاء وأين الرقابة يا وزارة التعليم؟".
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الكلمات المفتاحية

وزير المالية وزير التعليم منشأة القناطر أخبار مصر

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