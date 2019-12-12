منشأة القناطر التعليمية بالجيزة ترفض تطبيق قرار وزير المالية

استغاثت بعض مدارس إدارة منشاة القناطر التعليمية من عدم تطبيق قرار وزير المالية لتطبيق الحد الادنى للأجور.





وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تلقى تقرير متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات الإدارية الحكومية، الذي صدر قرارا بتنفيذه اعتبارا من أول يوليو 2019 وأكد على مديري الحسابات والمدير المالي بكل هيئة وكل مؤسسة بمتابعته في التطبيق إلا أن إدارة منشأة القناطر التعليمية بالجيزة لم تجد من يتابعها ولم تطبق قرار وزيري المالية والتربية والتعليم، حيث قامت الإدارة بإعطاء بعض مدارسها لشهر نوفمبر رواتبها على قديمه دون زيادة وحتى اليوم لم يُنظر إليهم نهائيًا.



