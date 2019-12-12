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كريستيانو رونالدو بعد التأهل: "أريد الثلاثية" وأفضل مواجهة ريال مدريد في النهائي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:21 م
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رونالدو
رونالدو
عبدالقادر عرابي
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كشف النجم البرتغالي وأسطورة كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو عن طموحاته مع ناديه يوفنتوس الإيطالي هذا الموسم.

وأعرب الدون عن رغبته في نيل الثلاثية، وهي بطولات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، والتي قاد فريقه خلالها لإحتلال قمة المجموعة الرابعة والتأهل لدور الـ 16 يوم أمس الأربعاء.


وتحدث رونالدو لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" قائلاً: " أحب اللعب بجوار ديبالا وهيجوايين، يوجد الكثير من التفاهم بيننا".


وتابع: " يوجد بيننا الكثير من الود والمرح داخل الملعب، مسألة المشاركة متروكة للمدير الفني، يجب أن نحترم قراره".


وأضاف: " أنا في حالة جيدة الآن، لقد تجاوزت كل المشاكل البدنية خلال الفترة الماضية، تعرضت للآلام لمدة أربعة أسابيع، لكنني الآن في وضعية جيدة'.


وعن مباراة ليفركوزن بالأمس واصل الدون: " الفريق أدى بشكل جيد يوم أمس خاصة في الشوط الثاني، نحن الآن متصدرين للمجموعة، هذه الأمور تشعرنا بالثقة في أنفسنا".


وحول إحتمالية مواجهة ريال مدريد في دور الـ 16 استطرد: "ريال مدريد فريق رائع، لكنني أفضل مواجهته في مراحل متقدمة، أريد مواجهته في النهائي".


ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب الصدارة، وسيواجه أودينيزي في بطولة كأس إيطاليا يوم 15 يناير القادم في دور الـ 16، وعليه الإنتظار ليوم الإثنين المقبل، لمعرفة منافسه القادم في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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