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الإعدام لـ3 متهمين قتلة طفل وأصابوا عمه بقنا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:22 م
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المحكمة
المحكمة
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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراح، ومحمد حسني، وعلاء محمد، بالإعدام شنقًا على 3 أشخاص، بتهمة قتل طفل وإصابة عمه، في مشاجرة بقرية كلاحين أبنود، في قنا.

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2018 عندما وجهت الأجهزة الأمنية بقنا، إلى، حمام.ع.ش.أ، 37 عامًا، عامل، وعلي.س.ر.ع، 25 عامًا، عامل، وعلي.ع.ط.أ، 52 عامًا، سائق، ونجله فارس، 18 عامًا، طالب، مقيمين بقرية الكلاحين أبنود بقنا، تهمة قتل الطفل عبده أحمد جابر، بسلاح ناري، وشرعو في قتل عمه أحمد محمد جابر محمود، كانو قاصدين قتله ولكن تمت إصابته، في مشاجرة تجددت بينهما.

وأثبتت التحريات أن قبل إرتكاب الواقعة بيوم نشبت مشاجرة بين العائلتين على خلافات الجيرة، وفي صباح اليوم التالي تجددت المشاجرة، فخرجو المتهمين بسلاح ناري واتجهو إلى منزل المجني عليه قاصدين قتل أي شخص، فتم قتل الطفل وعمه، تم ضبط المتهمين ومن محاكمة الثاني والثالث والرابع بالإعدام شنقًا، وانقضاء الدعوى الجنائية للاول لوفاته.

تم إحالة القضية برقم 10400 لعام 2018 جنايات مركز قنا، والمقيدة برقم 2739 لعام 2018 كلي قنا.
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