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"توخوا الحذر".. الأرصاد تُحدد مناطق سقوط الأمطار غدا الجمعة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:17 م
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بوابة الفجر
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"توخوا الحذر".. الأرصاد تُحدد مناطق سقوط الأمطار غدا الجمعة

حددت الأرصاد الجوية مناطق سقوط الأمطار غدا الجمعة الموافق 12/12/2019، ونصحت السائقين بتوخي الحذر على الطرق السريعة تجنبا للانزلاق أثناء هطول الأمطار، كما شددت على ضرورة اتباع تعاليم المرور

مناطق سقوط الأمطار غدا

وعن مناطق سقوط الأمطار غدا، أردفت الأرصاد الجوية أن السحب المنخفضة والمتوسط تتكاثر على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء، ويسود طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

درجات الحرارة غدا:

السواحل الشمالية الغربية 18 14
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 15
الوجه البحري والقاهرة 19 13
جنوب سيناء والغردقة 21 17
شمال الصعيد 20 11
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 13
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