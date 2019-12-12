"توخوا الحذر".. الأرصاد تُحدد مناطق سقوط الأمطار غدا الجمعة

حددت الأرصاد الجوية مناطق سقوط الأمطار غدا الجمعة الموافق 12/12/2019، ونصحت السائقين بتوخي الحذر على الطرق السريعة تجنبا للانزلاق أثناء هطول الأمطار، كما شددت على ضرورة اتباع تعاليم المرور

مناطق سقوط الأمطار غدا

وعن مناطق سقوط الأمطار غدا، أردفت الأرصاد الجوية أن السحب المنخفضة والمتوسط تتكاثر على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء، ويسو د طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.





درجات الحرارة غدا:



