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"النقل" توقع الصفقة الأضخم في تاريخ مصر.. تصنيع 1300 عربة قطار جديدة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:17 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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شهد وزيرا النقل الفريق مهندس كامل الوزير، والمالية الدكتور محمد معيط، مراسم توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بعقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو. 

تم توقيع الاتفاقية بين هيئة السكك الحديدية وكل من بنك الاستيراد والتصدير المجري وبنك الاستيراد والتصدير الوطني المتخصص (أكسيم بنك روسيا) ووقع عن الجانب المصري المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية وعن البنك المجري ستيفان اتيلا نائب رئيس مجلس ادارة البنك وفيكتور بيركي مدير تمويل الصادرات بالبنك وعن البنك الروسي رومان يورنيفيتش القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة.

وصرح وزير النقل أن توقيع اتفاقية التمويل المادي للصفقة خطوة هامة في الإجراءات الخاصة بالصفقة الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، مضيفا أن العربة النموذج الأولى حاليا في المجر والثانية في الطريق اليها ليتم اختبارهما في المجر للحصول على شهادة الأمان الأوروبية وبعدها يتم ارسالهما الى مصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيدا لتوريد أول دفعة(60عربة ) بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة ومن المقرر وصولها خلال شهر مارس القادم وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين وأكد وزير النقل على ضروة ان يكتمل توريد 180 عربة جديدة قبل 30 يوينو 2020.

كما أكد الوزير أهمية هذه الصفقة التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية هامة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب.مشيرا الى اهتمام وزارة النقل بتدعيم اسطول عربات الركاب من خلال هذه النوعية من الصفقات وذلك بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي.

وأضاف وزير النقل أن الصفقة تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية مشيرا الى أن القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة سيتم نقلها للعمل على خطوط الضواحي بعد توريد العربات الجديدة، وذلك بدلًا من قطارات الضواحي الحالية ذات اللون الأصفر التي ستخرج من الخدمة تمامًا، مضيفًا أن عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة (300 عربة) التي سيتم توريدها ضمن التعاقد الجديد ستعمل محل بعض القطارات المكيفة العاملة على خطوط المسافات الطويلة وفقًا لخطة إحلال وتجديد واسعة لأسطول هيئة سكك حديد مصر من عربات الركاب.

وأشار الوزير إلى أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب. خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، مضيفًا أن كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها سينتج عنها تحسن نوعي وطفرة في مستوى الخدمة بالسكة الحديد، بجانب زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات، ومساعدة الوزارة في الاتجاه نحو تحقيق التعادل بين إيرادات المرفق ومصروفاته.
"النقل" توقع الصفقة الأضخم في تاريخ مصر.. تصنيع 1300 عربة قطار جديدة
"النقل" توقع الصفقة الأضخم في تاريخ مصر.. تصنيع 1300 عربة قطار جديدة
"النقل" توقع الصفقة الأضخم في تاريخ مصر.. تصنيع 1300 عربة قطار جديدة
"النقل" توقع الصفقة الأضخم في تاريخ مصر.. تصنيع 1300 عربة قطار جديدة
"النقل" توقع الصفقة الأضخم في تاريخ مصر.. تصنيع 1300 عربة قطار جديدة
"النقل" توقع الصفقة الأضخم في تاريخ مصر.. تصنيع 1300 عربة قطار جديدة
"النقل" توقع الصفقة الأضخم في تاريخ مصر.. تصنيع 1300 عربة قطار جديدة
"النقل" توقع الصفقة الأضخم في تاريخ مصر.. تصنيع 1300 عربة قطار جديدة
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