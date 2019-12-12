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عاجل.. سقوط أول ضحايا أمطار اليوم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:15 م
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جثة
جثة
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لقي الطالب محمد السيد السيد بده، في الصف الثالث الإعدادي، مصرعه اليوم، إثر لمسه عمود كهرباء، في أثناء سيره بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى بركة السبع، يفيد بمصرع طفل في الصف الثالث الإعدادي بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع، إثر ماس كهرباء نتيجة لمسه عامود كهرباء، حيث سقط علي الأرض ميتا، وتم نقله لمستشفى بركة السبع.
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