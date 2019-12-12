فايلر يطالب لاعبي الأهلي بنسيان مباراة وادي دجلة والتركيز في مواجهة حرس الحدود

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.









ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات بعد مواجهة وادي دجلة بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس ومواجهة حرس الحدود المقبلة.









ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز

وطالب فايلر من لاعبي فريقه غلق صفحة الفوز أمس على وادي دجلة بثلاثية نظيفة والتركيز في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود.