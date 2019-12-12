سقوط عمودي كهرباء بسبب الطقس في الإسكندرية (صور)



تلقت غرفة عمليات حي المنتزة أول برئاسة حمدي عبد العليم شامه رئيس الحي، بلاغا من الأهالي بسقوط عدد ٢ عمود كهرباء حديد خلف فندق المحروسة من شارع الاقبال بمنطقة سيدي بشر، نتيجة للطقس السيئ التي تشهده الإسكندرية.



وعلى الفور إنتقلت وحدة التدخل السريع بالحي، وتم رفع الأعمده وفتح الطريق العام، دون حدوث أي من الأضرار.



وكان أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى علي مستوي أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية.



وتشهد محافظة الإسكندرية، منذ صباح اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة على كافة مناطقها، وسط حذر كبير من المواطنين.



شهدت منطقة السيوف شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط اثنين من الأعندة الكهربائية، بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ صباح اليوم، دون حدوث أي من الإصابات أو الأضرار.