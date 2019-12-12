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رسما البسمة.. مُهرجان فرنسيان يدعمان مرضى الأورام بالأقصر (صور)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:15 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
طاهر الحساني
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دعم اثنين من أشهر المهرجين الفرنسيين، مرضي السرطان بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، وذلك على طريقتهم الخاصة عبر تنظيم عروض ضاحكة وباسمة لصالح المرضي الذين يتلقون العلاج.

وقدم أعضاء فريق "كلاونس تيم" الذين يجوبون العالم لإسعاد المرضي والأطفال بمختلف المستشفيات، عدد من العروض الترفيهية والألعاب المميزة داخل المستشفى، والتي تفاعل معها مرضي السرطان ولاقت إعجابهم والتقطوا صور تذكارية، وذلك في إطار تقديم الدعم المعنوي لمرضي السرطان وتخفيف عنهم ساعات الانتظار داخل المستشفى.

ويضم فريق "كلاونس تيم" اثنين من أشهر الفرق الترفيهية والمهرجين بدولة فرنسا، والذين يقومون بجولات في كافة أنحاء العالم للمساهمة في رسم البهجة علي وجوه الجميع، ولدي تواجدهم بمصر تمت مخاطبتهم ودعوتهم لزيارة المستشفى، والذين استجابوا علي الفور وقرروا المشاركة في مبادرة "ارسم ضحكة" التي أطلقتها المستشفى منذ افتتاحها لإدخال البهجة بقلوب المرضي خلال مسيرتهم العلاجية.
رسما البسمة.. مُهرجان فرنسيان يدعمان مرضى الأورام بالأقصر (صور)
رسما البسمة.. مُهرجان فرنسيان يدعمان مرضى الأورام بالأقصر (صور)
رسما البسمة.. مُهرجان فرنسيان يدعمان مرضى الأورام بالأقصر (صور)
رسما البسمة.. مُهرجان فرنسيان يدعمان مرضى الأورام بالأقصر (صور)
رسما البسمة.. مُهرجان فرنسيان يدعمان مرضى الأورام بالأقصر (صور)
رسما البسمة.. مُهرجان فرنسيان يدعمان مرضى الأورام بالأقصر (صور)
رسما البسمة.. مُهرجان فرنسيان يدعمان مرضى الأورام بالأقصر (صور)
رسما البسمة.. مُهرجان فرنسيان يدعمان مرضى الأورام بالأقصر (صور)
رسما البسمة.. مُهرجان فرنسيان يدعمان مرضى الأورام بالأقصر (صور)
رسما البسمة.. مُهرجان فرنسيان يدعمان مرضى الأورام بالأقصر (صور)
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الكلمات المفتاحية

مرضى السرطان طلاب وجامعات السرطان الاقصر

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