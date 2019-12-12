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بعد تطبيق السرعات الجديدة.. "المصرية للاتصالات" تعلن أسعار باقات الانترنت

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:55 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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 قالت الشركة المرة للاتصالات ان الباقات التلقيدية للانترنت بالسرعات القديمة ستنتهي خلال الشهر الجارى أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لعدم توافر هذه الباقات مرة أخرى، مؤكدة انها ارسلت رسائل نصية لعملائها بهذا الشان.


ورفعت الشركة المصرية للاتصالات سرعات الانترنت بنحو 3 اضعاف فى يوليو الماضي لكل عملاء الإنترنت الأرضى ADSL ، وامهلت العملاء شهريين مجانا على السرعات الجديدة. 
 
وأعلنت شركة WE أسعار شرائح الانترنت الجددية بالسرعات العالمية وتنقسم إلى 3 شرائح وهى:
باقة سوبر (بسرعة تصل إلى 30 ميجابت/ثانية)
وتضم تلك الباقة عروض 140 جيجابايت بسعر 120 جنيه شهريا، 250 جيجابايت بسعر 210 جنيه شهرياً، 600 جيجا بايت بسعر 500 جنيه شهرياً.
 
باقة ميجا ( بسرعة تصل إلى 70 ميجا/ث) 
وتضم عرض 250 جيجا بايت بسعر 310 جنيه شهرياً.
باقة ألترا (بسرعة تصل إلى 100 ميجا/ث) 
وتضم عرض 250 جيجا بايت بسعر 140 جنيه شهرياً، 600 جيجا بايت بسعر 700 جنيه شهرياً.
 
 
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد  خفضت المدة الزمنية لمشروع تطوير الإنترنت إلى عامين بدلا من 4 سنوات لتنتهي في 2020 مضيفا، وتستهدف العروض الجديدة لباقات الإنترنت بمصر،  رفع مستوى الخدمة المقدمة للعميل، وتتسق مع خطة الدولة للتحول الرقمي. 
 
 
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