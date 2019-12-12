Advertisements
Advertisements
Advertisements

علي لطفي يتعافى من إجهاد "الخلفية" ويشارك في مران الأهلي الجماعي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:03 م
Advertisements
علي لطفي
علي لطفي
علي نبوي
Advertisements
شارك علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقامة على ستاد مختار التش بمقر الجزيرة. 

 وكان لطفي قد غاب عن تدريبات الفريق الأحمر الماضية بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية الفترة الماضية. وخضع لطفي لبرنامج تأهيلي تحت إشراق خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة. 

 ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات بعد مواجهة وادي دجلة بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس ومواجهة حرس الحدود المقبلة.

 ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 25 دقيقة

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ يوم

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status