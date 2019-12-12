علي لطفي يتعافى من إجهاد "الخلفية" ويشارك في مران الأهلي الجماعي





وكان لطفي قد غاب عن تدريبات الفريق الأحمر الماضية بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية الفترة الماضية. وخضع لطفي لبرنامج تأهيلي تحت إشراق خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة.





ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات بعد مواجهة وادي دجلة بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس ومواجهة حرس الحدود المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

شارك علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقامة على ستاد مختار التش بمقر الجزيرة.