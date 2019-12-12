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دلال أبو آمنة.. أول فلسطينية تغني على مسرح اليونسكو في باريس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:00 م
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دلال ابو آمنة
دلال ابو آمنة
سعد نبيل
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للمرة الأولى التي يصدح فيها صوت مطرب فلسطيني بشكل رسمي على مسرح منظمة اليونسكو العالمية.. تحيي الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة احتفالية "اليوم العالمي للغة العربية لعام ٢٠١٩"، لتكون أول فنانة فلسطينية تغني على المسرح الرئيسي لمنظمة اليونسكو في باريس .

ويقام الحفل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم ١٨ ديسمبر الجاري، بحضور مجموعة من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين والباحثين في اللغة العربية .

واحتفالا باليوم العالمي للغة الضاد، تطلق دلال أبو آمنة خلال الحفل ألبومها الغنائي الجديد "نور" للمرة الأولى في فرنسا، وذلك بعد ان اطلقته في أمريكا بالتعاون مع مؤسسة البستان، وكندا بالتعاون مع الأوركسترا العربية الكندية، بمجموعة حفلات كاملة العدد .

وألبوم "نور" هو عبارة عن رحلة موسيقية في الشعر الصوفي، تقدم فيه مقطوعات قديمة لكبار الشعراء الصوفيين مثل ابن عربي وجلال الدين الرومي ورابعة العدوية والحلاج وابن الفارض، بألحان وتوزيعات حديثة وضعت خصيصًا لهذ المشروع، وقد قامت دلال بإنتاجه بالتعاون مع مؤسسة البستان في فلادلفيا، كما تعمل حاليًا على التحضير لإطلاقه رسميًا في فلسطين عام 2020. 


من الجدير بالذكر أن دلال أبو آمنة هي فنانة فلسطينية من مدينة الناصرة، إضافة إلى كونها دكتورة باحثة في علم فسيولوجيا الدماغ والأعصاب .

وقد طافت دلال معظم دول العالم بحفلاتها ومشاريعها الغنائية التي يأتي مشروع "يا ستي" على رأسها، وهو المشروع الغنائي الذي يعمل على استعادة الجلسات النسائية  الفلسطينية قديمًا ويعيد تقديم الأغاني التراثية بمشاركة الجدات الفلسطينيات  اللواتي تتجاوز أعمارهن الـ 70 عاما.

وقد حقق المشروع نجاح منقطع النظير وصل لإقامة أكثر من 100 حفل فني في فلسطين ومجموعة من الدول العربية  والأجنبية، إضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة تتخطى الـ 150 امرأة في حفلات  المشروع واللواتي ينقسمن إلى نساء من الشتات الفلسطيني إضافة إلى نساء عربيات والجالية العربية في المدن الأجنبية. 

كما قدمت دلال في مشوارها  الفني ألبومين غنائيين وهما "عن بلدي" وألبوم "يا ستي" وتعمل حاليًا على  التحضير لإطلاق ألبومها الصوفي الجديد "نور".

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