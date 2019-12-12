قائدة إيطالية وتينور برتغالي مع السيمفوني بالأوبرا

يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها سويت لـ ريسبيجى، كونشيرتو ثنائى الفيولينة لـ باخ إلى جانب مقتطفات غنائية من اشهر الاوبرات الايطالية لكل من فيردى وبوتشينى.





يشار أن الموسم الحالى لاوركسترا القاهرة السيمفونى يضم العديد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل المتخصصة الى جانب استضافة العديد من القادة والعازفين العالميين.