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قائدة إيطالية وتينور برتغالي مع السيمفوني بالأوبرا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:55 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالى وسفارة البرتغال بالقاهرة حفلاً بقيادة المايسترو الايطالية ايزابيلا امبروسينى ومشاركة كل من عازفتا الفيولينة الشاباتان جنا سامر ورنا عبد الوهاب، السوبرانو ايمان مصطفى والتينور البرتغالى جوزيه دى إيسا، وذلك فى الثامنة مساء السبت 14 ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها سويت لـ ريسبيجى، كونشيرتو ثنائى الفيولينة لـ باخ إلى جانب مقتطفات غنائية من اشهر الاوبرات الايطالية لكل من فيردى وبوتشينى.

يشار أن الموسم الحالى لاوركسترا القاهرة السيمفونى يضم العديد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل المتخصصة الى جانب استضافة العديد من القادة والعازفين العالميين.
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