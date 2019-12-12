تعرف على درجة الحرارة غدا في محافظات مصر





شهدت البلاد صباح اليوم أمطار كثيفة، وبرودة شديدة، الأمر الذي دفع المواطنين للبحث عن درجة الحرارة غدا لمعرفة تفاصيل أكثر عن حالة الطقس ودرجة الحرارة، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من التقلبات خلال هذه الفترة، وإليكم في السطور التالية بيان بالدرجات في محافظات مصر:





درجة الحرارة غدا في محافظات مصر

السواحل الشمالية الغربية 18 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 15

الوجه البحري والقاهرة 19 13

جنوب سيناء والغردقة 21 17

شمال الصعيد 20 11

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 13



