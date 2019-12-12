Advertisements
تعرف على درجة الحرارة غدا في محافظات مصر
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:51 م
Advertisements
Advertisements
تعرف على درجة الحرارة غدا في محافظات مصر
شهدت البلاد صباح اليوم أمطار كثيفة، وبرودة شديدة، الأمر الذي دفع المواطنين للبحث عن درجة الحرارة غدا لمعرفة تفاصيل أكثر عن حالة الطقس ودرجة الحرارة، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من التقلبات خلال هذه الفترة، وإليكم في السطور التالية بيان بالدرجات في محافظات مصر:
درجة الحرارة غدا في محافظات مصر
السواحل الشمالية الغربية 18 14
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 15
الوجه البحري والقاهرة 19 13
جنوب سيناء والغردقة 21 17
شمال الصعيد 20 11
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 13
وقالت الأرصاد الجوية إن السحب المنخفضة والمتوسط تظهر وتتكاثر، ويُصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء، مشيرة إلى أن الرياح تنشط على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.، ويشهد الطقس في ساعات اللي برودة مع انخفاض في درجة الحرارة غدا
Advertisements