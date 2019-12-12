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ففتي وفيلو والسويسي يتعاونون في مهرجان "ماشية مودة"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:50 م
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مهرجان ماشية مودة
مهرجان ماشية مودة
سعد نبيل
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طرح مؤدي المهرجانات الشعبيى علاء فيفتي، مهرجان جديد يحمل اسم "ماشية مودة"، بمشاركة أحمد الفيلو، وأحمد السوسي، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ونال المهرجان إعجاب عدد ملحوظ من محبي المهرجانات الشعبية. 

 

مهرجان "ماشية موجة"، كلمات، اسلام المصري، توزيع موسيقى توزيع رامي المصري، ومن كلمات المهرجان: "من يومي وجه وكينج بلادي مافي حد شوفته يصدد قصادي، هنا الرجولة فعل وقاونين، طرقنا سالك سوق بنزبن، قلبك شديد بتفوت في حديد ومحدش ابدا طالك".


يذكر أن فيفتي طرح مؤخرًا، مهرجان مع المغني إيساف بعنوان "صحبك"، وحصل على نسبة مشاهدة عالية، خلال يومين، كما قدم "فيلو" مهرجان بعنوان "ورحمة المكسيكي"، مع مؤدي المهرجانات الشعبية أبو ليلة.

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