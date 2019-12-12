Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. خبر سعيد للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:56 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
انتظم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر المقامة حاليًا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.  

وتعافى معلول من الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام مضيفه النجم الساحلي في تونس والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 وخضع معلول لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة، ليصبح جاهزًا للمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.

 ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات بعد مواجهة وادي دجلة بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس ومواجهة حرس الحدود المقبلة.

 ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الاهلي والحرس مباراة الاهلي والجونة الاهلي

أخبار تهمك

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 19 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

عودة الثلاثي المصاب للأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

انتظام رباعي الأهلي في التدريبات

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية حسام عاشور

حسام عاشور يعلن جاهزيته مع الأهلي

خبر سار للأهلي قبل مواجهة سموحة

عاجل.. مدة غياب محمود متولي تصدم الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status