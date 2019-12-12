Advertisements
Advertisements
Advertisements

قانون مثير للجدل بشأن جنسية المهاجرين في الهند

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:56 م
Advertisements
الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
وكالات
Advertisements

أعلن البرلمان الهندي، اليوم الخميس، أنه أقر مشروع قانون يمنح الجنسية للمهاجرين من 3 دول، هي أفغانستان وبنجلاديش وباكستان، على أن يكونوا من غير المسلمين.

 

وأثار القانون الجديد، الذي أقره البرلمان الهندي جدلًا واسًعا، حيث اشترط أيضا أن يكون هؤلاء المهاجرين من الدول الثلاث قد دخلوا البلاد قبل عام 2015.

 

وبأغلبية تبنى مجلس الشيوخ الهندي مشروع هذا القانون 125 صوتا مقابل 105 أصوات.

 

واندلعت احتجاجات مناهضة لمشروع القانون في أجزاء مختلفة من الهند، بما في ذلك بمدينة جواهاتي الشمالية الشرقية في ولاية آسام، شمال شرقي البلاد، وفي العاصمة نيودلهي.

 

برلمان الهند هو المجلس والهيئة التشريعية العليا في جمهورية الهند. ويتكون البرلمان من رئيس الهند ومجلسين هما: راجيا سابها (مجلس الولايات) ولوك سابها (مجلس الشعب). وللرئيس، بصفته رئيسا للهيئة التشريعية، سلطات كاملة لاستدعاء أي مجلس برلماني أو حله أو حل لوك سابها. ولا يمكن للرئيس أن يمارس هذه الصلاحيات إلا بناء على مشورة رئيس الوزراء ومجلسه الاتحادي.

 

ويشار إلى المنتخبين أو المرشحين (من قبل الرئيس) إلى أي من مجلسي البرلمان بوصفهم أعضاء في البرلمان. عضو البرلمان، لوك سابها يتم انتخابهم مباشرة من قبل التصويت الهندي العام في المقاطعات عضو واحد وعضو البرلمان، يتم انتخاب راجيا سابها من قبل أعضاء جميع الجمعية التشريعية للدولة من خلال التمثيل النسبي. ويبلغ قوام البرلمان 545 في لوك سابها بما في ذلك المرشحين من المجتمع الانجلو الهندي من قبل الرئيس و 245 في راجيا سابها بما في ذلك المرشحين 12 من خبرات مختلف مجالات العلوم والثقافة والفن والتاريخ. يجتمع البرلمان في سانزاد بهافان في نيودلهي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشروع قانون الجنسية قانون مثير للجدل جنسية المهاجرين الشرطة الهندية البرلمان الهندي

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 26 دقيقة

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ يوم

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يعقد جلسة عامة لانتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية

الهند تدعو الخبراء الروس لمراقبة الانتخابات البرلمانية في 2019

ناريندرا مودي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية رئيسا لوزراء الهند

الإمارات والهند تناقشان الإطار القانوني لحماية الاستثمارات الثنائية

أول تحرك للاتحاد الأوروبي بشأن تأخير البريكست

البرلمان الهندي يقر قانون الجنسية وسط انفجار الاحتجاجات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status