قانون مثير للجدل بشأن جنسية المهاجرين في الهند

أعلن البرلمان الهندي، اليوم الخميس، أنه أقر مشروع قانون يمنح الجنسية للمهاجرين من 3 دول، هي أفغانستان وبنجلاديش وباكستان، على أن يكونوا من غير المسلمين.

وأثار القانون الجديد، الذي أقره البرلمان الهندي جدلًا واسًعا، حيث اشترط أيضا أن يكون هؤلاء المهاجرين من الدول الثلاث قد دخلوا البلاد قبل عام 2015.

وبأغلبية تبنى مجلس الشيوخ الهندي مشروع هذا القانون 125 صوتا مقابل 105 أصوات.

واندلعت احتجاجات مناهضة لمشروع القانون في أجزاء مختلفة من الهند، بما في ذلك بمدينة جواهاتي الشمالية الشرقية في ولاية آسام، شمال شرقي البلاد، وفي العاصمة نيودلهي.

برلمان الهند هو المجلس والهيئة التشريعية العليا في جمهورية الهند. ويتكون البرلمان من رئيس الهند ومجلسين هما: راجيا سابها (مجلس الولايات) ولوك سابها (مجلس الشعب). وللرئيس، بصفته رئيسا للهيئة التشريعية، سلطات كاملة لاستدعاء أي مجلس برلماني أو حله أو حل لوك سابها. ولا يمكن للرئيس أن يمارس هذه الصلاحيات إلا بناء على مشورة رئيس الوزراء ومجلسه الاتحادي.

ويشار إلى المنتخبين أو المرشحين (من قبل الرئيس) إلى أي من مجلسي البرلمان بوصفهم أعضاء في البرلمان. عضو البرلمان، لوك سابها يتم انتخابهم مباشرة من قبل التصويت الهندي العام في المقاطعات عضو واحد وعضو البرلمان، يتم انتخاب راجيا سابها من قبل أعضاء جميع الجمعية التشريعية للدولة من خلال التمثيل النسبي. ويبلغ قوام البرلمان 545 في لوك سابها بما في ذلك المرشحين من المجتمع الانجلو الهندي من قبل الرئيس و 245 في راجيا سابها بما في ذلك المرشحين 12 من خبرات مختلف مجالات العلوم والثقافة والفن والتاريخ. يجتمع البرلمان في سانزاد بهافان في نيودلهي.