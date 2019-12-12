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مانشستر يونايتد يحدد سعر بديل بوجبا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:52 م
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أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيسمح لنجمه الدولي الفرنسي بول بوجبا بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ويبدو ريال مدريد الوجهة الاقرب لضم صاحب الـ 27 عاماً في يناير المقبل، في ظل إبتعاده عن حسابات الفريق، منذ إصابته في نهاية سبتمبر المقبل.


مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم أتليتيكو مدريد

ويسعى مانشستر يونايتد لضم نجم وسط أتليتيكو مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا ساؤول نيجيز في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


ويستهدف اليونايتد ضم نيجيز، ليكون بديلاً للفرنسي بول بوجبا، والذي أصبح مستقبله داخل ملعب أولد ترافورد محل شك.


وذكرت شبكة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن مسئولي اليونايتد يرصدون مبلغ 128 مليون جنيه إسترليني، لضم صاحب الـ 25 عاماً.


ومن المتوقع أن يحافظ الروخي بلانكوس جاهداً على خدمات نيجيز، في ظل أهميته الكبيرة في تشكيلة المدرب دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتيكو مدريد.


ويرتبط ساؤول بعقد مع الروخي بلانكوس يمتد لعام 2026، لذلك فمن المتوقع أن تطلب إدارة الفريق مبلغاً باهظاً للإستغناء عن خدماته.


وخاض ساؤول 270 مباراة بقميص أتليتيكو، حيث سجل 35 هدفاً وصنع 18 في جميع البطولات، وخاض هذا الموسم 21 مباراة مع الفريق، وسجل هدفاً واحداً في مرمى أتليتيك بلباو.

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