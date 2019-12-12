القومية تغنى من أعمال زمن الفن الجميل بالأوبرا





يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار‪.





باقة من أعمال زمن الفن الجميل التى أبدعها كبار الملحنين تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك فى الثامنة مساء الاحد ١٥ ديسمبر على مسرح الاوبرا الكبير منها ظلموه – دارت الايام – موسيقى فاتت جنبنا لـ محمد عبد الوهاب، سحب رمشه لـ عبد العظيم عبد الحق ، الوداع - قولوا لعين الشمس - موعود لـ بليغ حمدي ، غريب الدار لـ محمد قاسم محمود، ثلاث سلامات لـ محمود الشريف، افرح يا قلبي لـ رياض السنباطى، أحضان الحبايب لـ محمد الموجى وتعالي شوف لـ محمد سلطان، اداء احمد عصام، عفاف رضا، سعيد عثمان ، ريم كمال، اسماعيل صادق، اميرة سعيد وخالد عبد الغفار .