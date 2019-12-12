Advertisements
Advertisements
Advertisements

القومية تغنى من أعمال زمن الفن الجميل بالأوبرا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
باقة من أعمال زمن الفن الجميل التى أبدعها كبار الملحنين تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك فى الثامنة مساء الاحد ١٥ ديسمبر على مسرح الاوبرا الكبير منها ظلموه – دارت الايام – موسيقى فاتت جنبنا لـ محمد عبد الوهاب، سحب رمشه لـ عبد العظيم عبد الحق ، الوداع - قولوا لعين الشمس - موعود لـ بليغ حمدي ، غريب الدار لـ محمد قاسم محمود، ثلاث سلامات لـ محمود الشريف، افرح يا قلبي لـ رياض السنباطى، أحضان الحبايب لـ محمد الموجى وتعالي شوف لـ محمد سلطان، اداء احمد عصام، عفاف رضا، سعيد عثمان ، ريم كمال، اسماعيل صادق، اميرة سعيد وخالد عبد الغفار .

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار‪.

Advertisements

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

10:56 ص

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

10:47 ص

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status