اسعار اللحوم اليوم الخميس 12-12-2019 في السوق المحلى .. الكندوز يصل لـ140 جنيها

اسعار اللحوم اليوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس 12-12-2019 في السوق المحلى، خلال تعاملات اليوم، وتستمر حالة الاستقرار في الاسواق خلال تعاملات الفترة الماضية، في ظل توقعات بارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلى،

وذلك بعد تصريحات وزارة الزراعة المصرية باعتزامها رفع اسعار اللحوم الدواجن في الاسواق خلال الفترة المقبلة، وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار اللحوم في الأسواق المحلية وجاءت الاسعار اليوم في الاسواق على النحو التالي: