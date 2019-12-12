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اسعار اللحوم اليوم الخميس 12-12-2019 في السوق المحلى .. الكندوز يصل لـ140 جنيها

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:40 م
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اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
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اسعار اللحوم اليوم 

استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس 12-12-2019 في السوق المحلى، خلال تعاملات اليوم، وتستمر حالة الاستقرار في الاسواق خلال تعاملات الفترة الماضية، في ظل توقعات بارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلى، وذلك بعد تصريحات وزارة الزراعة المصرية باعتزامها رفع اسعار اللحوم الدواجن في الاسواق خلال الفترة المقبلة، وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار اللحوم في الأسواق المحلية وجاءت الاسعار اليوم في الاسواق على النحو التالي: 

وأعلنت وزارة الزراعة المصرية انها تعتزم خلال الفترة الحالية رفع أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى أن أسعار اللحوم والدواجن في الوقت الحالي أقل من تكلفة الإنتاج؛ وفي اطار ذلك شهدت اسعار الدواجن حالة من الارتفاع في السوق خلال تعاملات اليومين الماضين بنحو 5 جنبهات للكيلو بسبب ارتفاع الطلب على السلعه زيادة الاقبال في الاسواق من المستهلكين ترقبا لارتفاع المقرر في الاسعار 

اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم

اسعار اللحوم في السوق المحلى اليوم 
 سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها
سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 إلى 110 جنيهات
 سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه
 سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها
 سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه
 سجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.
 سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها
سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه
سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.

اسعار اللحوم في الاسواق المحلية 

الكندوز

من 110 إلى 140 جنيه 

البتلو

من 140 إلى 180 جنيه

الضأن

 125 إلى 150 جنيه

اللحم الجاموسي

 130 إلى 160 جنيه

اللحم الجملي

 100 إلى 120 جنيه

 اللحم البرازيلي

 75 إلى 85 جنيه

 اللحم السوداني

 75 جنيه

اللحم الهندي

 75 جنيه

 الضأن المستورد

 60 إلى 80 جنيه

 سعر الكبدة المجمدة

 30 جنيه

 سعر الكبدة البلدي

 130 جنيه






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